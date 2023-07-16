Театр абсурда

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Байден заявил, что Пригожина отравят

Байден заявил, что Пригожина отравят

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами в Хельсинки высказался об основателе ЧВК «Вагнер», предпринимателе Евгении Пригожине Американский лидер подчеркнул, что ему не известно, где сейчас находится бизнесмен.

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Комментарии
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Наталия
А вот тут Байден  может оказаться прав!
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13 час.
Андрей
конечно, опять Ми-6&quot; новичком&quot; траванёт и свалят на Россию, опыт в этом у них огромный.
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12 час.
Галина Кочетова
Не дождётся!
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12 час.

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