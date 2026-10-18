“Katie Zacharia, who was ousted as White House press secretary on Friday, posted two photos that appear to have been digitally modified to conceal an image on President Donald Trump’s Oval Office desk,” the Washington Post reports.
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