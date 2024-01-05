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Ярослав Нилов призвал освободить многодетные семьи от налогов

Ярослав Нилов призвал освободить многодетные семьи от налогов

В эфире Общественной службы новостей глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об итогах деятельности своего структурного подразделения в нижней палате парламента и поделился планами на новый, 2024 год.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
конченный Нилов , может ты еще и освободишь от налогов многодетных наехавших в Росси. за мат капиталом Российским мигрантов житрожопых ? Ты может с ними за одно ? Урод!
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19 час.

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