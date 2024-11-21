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Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метрового обрыва, есть погибший

Во Владивостоке микроавтобус упал с 12-метрового обрыва, есть погибший

В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, водитель госпитализирован.<strong>Микроавтобус Toyota Hiace по неустановленной причине упал с косогора на Орлиной сопке в центре Владивостока, <a href="https://t.

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