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Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова

Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО, отметив сложную обстановку с защитой Харькова от атак с воздуха.

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Комментарии
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Eduard
От кого ты всё &quot;защищаешь&quot;?Лично с Кварталом95 купил Украину и свою собственность &quot;защищаешь&quot;?
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8 час.
Eduard
Харьков русский город! И не надо за далкие гамбургеры национальность предавать,как Иуда за сребренники.Все его досих пор помнят и глумятся над ним &quot;бизнесменом&quot; прошлого!
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8 час.

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