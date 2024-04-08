Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад поставить больше средств ПВО, отметив сложную обстановку с защитой Харькова от атак с воздуха.
Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова
Комментарии
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Eduard
От кого ты всё "защищаешь"?Лично с Кварталом95 купил Украину и свою собственность "защищаешь"?
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8 час.
Eduard
Харьков русский город! И не надо за далкие гамбургеры национальность предавать,как Иуда за сребренники.Все его досих пор помнят и глумятся над ним "бизнесменом" прошлого!
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8 час.
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