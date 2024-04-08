Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова

От кого ты всё "защищаешь"?Лично с Кварталом95 купил Украину и свою собственность "защищаешь"?

Eduard

Харьков русский город! И не надо за далкие гамбургеры национальность предавать,как Иуда за сребренники.Все его досих пор помнят и глумятся над ним "бизнесменом" прошлого!