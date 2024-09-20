Avia.pro - СМИ Кажется, в России нашли очередной способ решить все демографические проблемы страны — запретить однокомнатные квартиры.
В России предложили запретить однушки ради повышения рождаемости и укрепления семьи
Комментарии
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Дмитрий Gold
Ещё и медведь на балконе
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49 мин.
Неизвестно Неизвестно
Полумеры ничего не дадут. Власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
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25 мин.
Z Muliphein
История не нова... Помнится, кое-кто из совфеда уже призывала студентов не ютиться в общагах, а обзаводиться "маленькими квартирками метров этак по 50" 😆 Человек при власти начинает мыслить иными категориями
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11 мин.
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