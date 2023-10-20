В Приморье расходы на образование в 2024 году составят более 46 миллиардов рублей

В Приморье участники общественных слушаний, посвященных проекту краевого бюджета на 2024 финансовый год, обсудили основные направления финансирования образования и занятости населения, сообщает PRIMРRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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