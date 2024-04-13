В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США

Турецкая левая партия «Родина» заявила, что поддерживает Иран в его противостоянии с США и Израилем. Эта партия, которая ориентируется на идеи первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, выступает против западного влияния и поддерживает антиамериканские идеи.