В Турции выразили поддержку Ирану в борьбе против Израиля и США

Турецкая левая партия «Родина» заявила, что поддерживает Иран в его противостоянии с США и Израилем. Эта партия, которая ориентируется на идеи первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, выступает против западного влияния и поддерживает антиамериканские идеи.
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