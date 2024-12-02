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В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

В США сравнили помилование Байденом сына Хантера с Уотергейтским скандалом

Politico: помилование Байденом сына Хантера сравнимо с Уотергейтским скандалом Американские эксперты в вопросах помилования сравнили помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера с Уотергейтским скандалом и помилованием после него президента Ричарда Никсона.

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