Снегопад в столице: москвичи увидели зиму среди весны

Снегопад произошёл в нескольких районах юга Москвы, хотя температура воздуха была выше нуля.Утром 26 апреля жители нескольких районов южной части Москвы стали свидетелями необычного природного явления — снега, который выпал при температуре около +3 °C пишет Telegram-канал SHOT.
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