«Мощная операция»: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить сильнейшую контртеррористическую операцию в Палестинской автономии в ответ на серию автобусных взрывов, прогремевших в пригороде Тель-Авива Бат-Яме.
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