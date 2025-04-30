В Кургане женщина на пару с подругой ограбила собственную 97-летнюю бабушку

На минувшей неделе в областном центре 97-летняя пенсионерка стала жертвой циничного преступления. Началась всё с того, что внучка потерпевшей, ведущая асоциальный образ жизни, узнала о внушительных сбережениях своей бабушки – 95 000 рублей.
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