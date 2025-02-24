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Аналитик Меркурис: военные ВСУ откажутся сопротивляться после начала переговоров

Аналитик Меркурис: военные ВСУ откажутся сопротивляться после начала переговоров

Когда украинские военные поймут, что между Россией и США начались переговоры, то начнут чаще отказываться от участия в сражениях и перестанут сопротивляться российской армии, заявил аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

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