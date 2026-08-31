Самый благоприятный день для стрижки

Каждый день недели находится под покровительством своей планеты. Ее характер может оказывать влияние на эффект, который вы получаете после стрижки.
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Огромное спасибо
Олечка, благодарю за полезную информацию. Всего тебе доброго!!👍🙏🌻