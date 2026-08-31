Копилка советов...
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Копилка советов на каждый день

164 подписчика

Самый благоприятный день для стрижки

Самый благоприятный день для стрижки

Каждый день недели находится под покровительством своей планеты. Ее характер может оказывать влияние на эффект, который вы получаете после стрижки.

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