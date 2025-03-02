Раскрыт вероятный рычаг давления США на Европу

Разговоры в Вашингтоне о возможном выходе США из НАТО — это рычаг давления на Европу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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