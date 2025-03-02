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Раскрыт вероятный рычаг давления США на Европу

Раскрыт вероятный рычаг давления США на Европу

Разговоры в Вашингтоне о возможном выходе США из НАТО — это рычаг давления на Европу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Может и выйдут, пока Трамп президент.😀
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20 час.
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