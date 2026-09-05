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Аргументы и Факты

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Ушаков: Уиткофф и Кушнер обещали использовать в Киеве данные Путиным оценки

Ушаков: Уиткофф и Кушнер обещали использовать в Киеве данные Путиным оценки

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены использовать в ходе предстоящих переговоров в Киеве оценки и выводы, полученные ими непосредственно от российского президента Владимира Путина.

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