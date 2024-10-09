«На лицевой стороне 10-рублевой банкноты будет изображен Новосибирск, на оборотной – памятник культуры Сибирского федерального округа.
Символ Новосибирска для 10-рублевой купюры выбирают эксперты ЦБ РФ
Комментарии
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М
Марк
Я бы предложил сделать символом на ДЕСЯТИТЫСЯЧНОЙ КУПЮРЕ символ ПЕТРА I, а на второй стороне сделать г. Санкт-Петербург и в тоже время сделать эту купюру Российской валютой с записью "Обеспечено золотом". Ведь в Императорской России валютой был "Золотой червонец". Так давайте это и сделаем. Курс валюты "Золотой червонец" сделать - один Золотой червонец" ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО соответственно и соответственно к доллару США.
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