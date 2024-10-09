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Вечерний Новосибирск

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Символ Новосибирска для 10-рублевой купюры выбирают эксперты ЦБ РФ

Символ Новосибирска для 10-рублевой купюры выбирают эксперты ЦБ РФ

«На лицевой стороне 10-рублевой банкноты будет изображен Новосибирск, на оборотной – памятник культуры Сибирского федерального округа.

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Комментарии
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М
Марк
Я бы предложил сделать символом на ДЕСЯТИТЫСЯЧНОЙ КУПЮРЕ символ ПЕТРА I, а на второй стороне сделать г. Санкт-Петербург и в тоже время сделать эту купюру Российской валютой с записью &quot;Обеспечено золотом&quot;. Ведь в Императорской России валютой был &quot;Золотой червонец&quot;. Так давайте это и сделаем. Курс валюты &quot;Золотой червонец&quot; сделать - один Золотой червонец&quot; ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО соответственно и соответственно к доллару США.
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