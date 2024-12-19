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Zero Hedge

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FTC Bans Hidden 'Junk' Fees For Hotels, Concerts, Sports... But Spares Other Industries

FTC Bans Hidden 'Junk' Fees For Hotels, Concerts, Sports... But Spares Other Industries

FTC Bans Hidden 'Junk' Fees For Hotels, Concerts, Sports. But Spares Other Industries The Federal Trade Commission (FTC) on Tuesday unveiled a new set of rules outlawing the practice of hiding so-called "junk fees" from consumers until the end of the purchase process.

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