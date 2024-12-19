FTC Bans Hidden 'Junk' Fees For Hotels, Concerts, Sports. But Spares Other Industries The Federal Trade Commission (FTC) on Tuesday unveiled a new set of rules outlawing the practice of hiding so-called "junk fees" from consumers until the end of the purchase process.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)