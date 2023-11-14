ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба России намерена проанализировать ценообразование на куриные яйца и уже направила соответствующее поручение в территориальные органы страны, следует из заявлений ведомства.
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