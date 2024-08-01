В «Аэрофлоте» опровергли информацию о нехватке экипажей

Авиакомпания заблаговременно объединила некоторые рейсы ввиду высокого оборота воздушных судов Информация, появившаяся в Интернете о предполагаемой нехватке экипажей в «Аэрофлоте», не соответствует действительности, заявили в пресс-службе авиакомпании.
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