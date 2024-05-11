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МО России: группировка "Запад" за сутки поразила формирования четырех бригад ВСУ

МО России: группировка "Запад" за сутки поразила формирования четырех бригад ВСУ

Российские солдаты из подразделений группировки войск "Запад" за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР).

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