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Экс-главу завода в КБР обвинили в сокрытии от налогов 16 млн рублей

Экс-главу завода в КБР обвинили в сокрытии от налогов 16 млн рублей

В Кабардино-Балкарии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя завода ОАО «Гидрометаллург», которого обвиняют в сокрытии от налогов более 16 млн рублей, сообщило 10 июня региональное управление СКР.

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