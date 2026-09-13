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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о травме ахилла перед US Open: «По приезде в Нью-Йорк мы сделали МРТ, и результаты были не очень хорошими»

Чемпионка US Open Елена Рыбакина рассказала, как справилась с травмой ноги. До турнира были сомнения, что Рыбакина сыграет – в Цинциннати у нее обострилась травма ахилла .

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