Турне главы Китая по Европе. Некоторые интересные и поучительные итоги

В начале мая лидер Китайской народной республики посетил Францию, Сербию и Венгрию. Это была первая поездка Си Цзиньпина в Европу за пять лет и первая же по продолжительности, так что визит можно смело называть западным термином «турне по Европе».
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