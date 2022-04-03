Украинские военные выпустили шесть артиллерийских снарядов по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка

riafan.ru Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка, говорится в отчете представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
riafan.ru Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка, говорится в отчете представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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