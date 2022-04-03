Politpres

3 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...придурки, байдена завербовал путин ещё 20 лет назад чтобы он изнутри разрушил этого гигемона... операция багратион...Майк Пенс обвинил...
  • Игорь Егоров
    География странная, разговор о севере Европы, а море почему-то Черное... карту надо смотреть... там все написано.Россия ответила н...
  • Анатолий
    И вот такие "журналюги" здесь дрищут. Фу!Россия ответила н...

Украинские военные выпустили шесть артиллерийских снарядов по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка

Украинские военные выпустили шесть артиллерийских снарядов по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка

riafan.ru Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Горловка и Пантелеймоновка, говорится в отчете представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх