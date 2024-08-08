Долой вражеский WhatsApp: после попытки переворота президент Венесуэлы снес с телефона «самое вредное приложение»

Запад продолжает давить на Венесуэлу, не признавая итоги июльских выборов президента - победу Николаса Мадуро REUTERS Запад продолжает давить на Венесуэлу, не признавая итоги июльских выборов президента - победу Николаса Мадуро.
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