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Долой вражеский WhatsApp: после попытки переворота президент Венесуэлы снес с телефона «самое вредное приложение»

Долой вражеский WhatsApp: после попытки переворота президент Венесуэлы снес с телефона «самое вредное приложение»

Запад продолжает давить на Венесуэлу, не признавая итоги июльских выборов президента - победу Николаса Мадуро REUTERS Запад продолжает давить на Венесуэлу, не признавая итоги июльских выборов президента - победу Николаса Мадуро.

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Комментарии
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Eduard
ВАТСАП это шпинящая программа прежде всего!
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4 час.
Eduard
Запад свои Выборы может признавать или нет,Венесуэла не колония слушать бред европейских жуликов совершающие перевороты и взрывающие трубопроводы!
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4 час.
Eduard
И вообще:&amp;quot;Запад будит признавать тех кто им холуй,как Зеленский на Украине,это же ясно&amp;quot;!
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4 час.

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