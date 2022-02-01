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График плановых отключений электроэнергии на февраль

График плановых отключений электроэнергии на февраль

Уважаемые жители городского округа Керчь!ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале в период с 8 до 17часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

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