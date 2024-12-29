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Данные 800 тысяч владельцев Volkswagen, Skoda и Audi попали в открытый доступ

Данные 800 тысяч владельцев Volkswagen, Skoda и Audi попали в открытый доступ

Обратите внимание: Калина хэтчбек 2007 за 65 тысяч, список того, что сломалось примерно за год. ﻿Как сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, незашифрованная информация об автовладельцами решение в несколько терабайт без каких-либо анонимностей месяцами хранилось на один из популярных облачных сервисов контакты их владельцев и прочее обычные шантажисты или представители разведок.

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