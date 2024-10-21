Мантурова: мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам

Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам с запросом улучшить свою внешность. Об этом в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.