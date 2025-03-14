Епифанова: автомобиль можно снять с учета в день продажи с 2025 года

Правила регистрации транспортных средств изменились с марта этого года. Как отметила в беседе с aif.ru сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова, речь идет о сроках снятия с учета автомобиля и требованиях к наличию полиса ОСАГО при его постановке на учет.
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