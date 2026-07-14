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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Не просто "обидели". В Госдуме объяснили, что именно будет считаться травлей по закону

"Не просто "обидели". В Госдуме объяснили, что именно будет считаться травлей по закону

Важно отличать обычный конфликт между детьми (или коллегами, соседями) от настоящей травли — в основе последней лежит именно системность и стремление подавить более слабого Евгений Марченко, член комитета Госдумы по защите семьи, считает необходимым расширить понятие "травля", включив в него физическое насилие, психологическое давление и бездействие педагогов и руководства школ.

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