"Не просто "обидели". В Госдуме объяснили, что именно будет считаться травлей по закону

Важно отличать обычный конфликт между детьми (или коллегами, соседями) от настоящей травли — в основе последней лежит именно системность и стремление подавить более слабого Евгений Марченко, член комитета Госдумы по защите семьи, считает необходимым расширить понятие "травля", включив в него физическое насилие, психологическое давление и бездействие педагогов и руководства школ.