Поздняя девственность: как не стесняться и наслаждаться жизнью

Н

НС

если поздно - то может статься, что ЭТО не наступит никогда. Подобные случаи я знаю - девушка всё время думает об этом и... не может! Потом у неё крыша поехала - реально теперь два раза в году она лежит в дурке. И раньше такое бывало - то что в 20 ещё никакая не проблема, к 26-28 превращается в настоящую беду. А годы бегут быстро! И начинаются проблемы со здоровьем - непонятно откуда казалось бы , весьма серьёзные.