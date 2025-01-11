Лида Ермолаева Ну что, начнём с того, что поздняя девственность — это абсолютно нормально. Все эти стереотипы про «первый раз в школе», «если не было секса к 18 — ты неудачник» и подобное — это просто бред, который втирают нам с экранов, из интернетов и порой даже из уст друзей.
Поздняя девственность: как не стесняться и наслаждаться жизнью
Комментарии
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Н
НС
если поздно - то может статься, что ЭТО не наступит никогда. Подобные случаи я знаю - девушка всё время думает об этом и... не может! Потом у неё крыша поехала - реально теперь два раза в году она лежит в дурке. И раньше такое бывало - то что в 20 ещё никакая не проблема, к 26-28 превращается в настоящую беду. А годы бегут быстро! И начинаются проблемы со здоровьем - непонятно откуда казалось бы , весьма серьёзные.
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