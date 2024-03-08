Из отдалённых кишлаков - сразу в Москву: Мигранты отвергли наши правила игры

ВФ

Владимир Фердман

Не сами по себе купили билет и едут в москву - кто-то им объясняет условия, оплачивает дорогу, указывает путь и принимает. А поскольку основное развитие производства осуществляется в московской и ленинградской областях, куда и планируется задействовать мигрантов, чтоб не поднимать заработные платы коренным жителям, то не далек тот день когда эти области станут мусульманскими, построят мечеть в кремле и со спасской башни будет мулла читать молитву