Иностранцы из отдалённых кишлаков массово съезжаются сразу в Москву. Мигранты при этом отвергли наши правила игры.
Из отдалённых кишлаков - сразу в Москву: Мигранты отвергли наши правила игры
Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
Не сами по себе купили билет и едут в москву - кто-то им объясняет условия, оплачивает дорогу, указывает путь и принимает. А поскольку основное развитие производства осуществляется в московской и ленинградской областях, куда и планируется задействовать мигрантов, чтоб не поднимать заработные платы коренным жителям, то не далек тот день когда эти области станут мусульманскими, построят мечеть в кремле и со спасской башни будет мулла читать молитву
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7 час.
Виктор Рыбаков
Надо бы тщательнейшим образом вычистить и властные,и коммерческие,и правоохранительные структуры,наживающиеся на этих "специалистах" из кишлаков!Ну и,естественно,самих - в аулы.
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7 час.
сергей дружкин
чиновники должны подчиняться мигрантам!поменять местами!мигранты в депутаты чиновники взять лопаты метлы и в перед работать!
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7 час.
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