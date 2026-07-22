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Происшествия

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Председателю СК России представят доклад о расследовании массового заболевания детей в Архангельской области

Председателю СК России представят доклад о расследовании массового заболевания детей в Архангельской области

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту массового заболевания детей в центре детского отдыха в Холмогорском округе расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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