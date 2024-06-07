Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Под "сохранить лицо" в данном конкретном случае имею в виду как-то определённым образом использовать произошедшее для...«Удары по чувстви...
  • Владислав Владислав
    Как ты дурака не ограждай от ошибок - он все равно куда-нибудь влезет. Здесь нет однозначных решений. Нужен комплекс ...Телефонный грабёж...
  • ММ
    Это гипноз!Телефонный грабёж...

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Путин нашел общий язык с американской элитой. США уйдут из Европы уже этой осенью

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал правящую американскую элиту о том, что концентрация её внимания на внешнем контуре и недостаточное внимание к проблемам внутри страны, обернётся для США острым политическим кризисом, масштаб которого больше не позволит Штатам играть роль гегемона на мировой арене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх