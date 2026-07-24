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Царьград

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Андрей Бабиш: Чехия поставит Черногории оружие на 24,2 млн евро

Андрей Бабиш: Чехия поставит Черногории оружие на 24,2 млн евро

Андрей Бабиш сообщил, что Чехия заключила соглашение с Черногорией о поставках вооружений и боеприпасов на сумму 24,2 миллиона евро.

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