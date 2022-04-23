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Российский генерал рассказал о дальнейших целях на Украине: южные регионы и выход к Приднестровью

Российский генерал рассказал о дальнейших целях на Украине: южные регионы и выход к Приднестровью

19 апреля глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии российской специальной операции на Украине, которая должна полностью освободить от ВСУ территории Донецкой и Луганской народных республик.

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