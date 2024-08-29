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Вторжение в Курскую область - первый шаг. Зеленский заявил о "плане победы"

Вторжение в Курскую область - первый шаг. Зеленский заявил о "плане победы"

И.о. президента Украины Владимир Зеленский представил новую инициативу, которую назвал "планом победы".

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Нетаньяху и зеленский-позор еврейской нации!
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16 час.
Николай Егоров
Шерочка и Машерочка - два сапога пара , еврейские воители убийцы ! один -славян , другой палестинцев ! а пялят за какой-то холокост ! А сами аж пищат ! дайте замочить!
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15 час.

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