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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» намерен сохранить Кайри Ирвинга в команде

Генеральный менеджер «Далласа» Масаи Уджири дал понять, что клуб намерен сохранить Кайри Ирвинга , несмотря на слухи о возможном уходе защитника.

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