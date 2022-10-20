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Проворов сделал передачу в матче против «Флориды». У него 4 очка в 4 играх

Иван Проворов сделал передачу в матче против «Флориды» (3:4). Теперь в активе защитника «Филадельфии» 4 (0+4) балла в 4 играх сезона.

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