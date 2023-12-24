Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

Эстонские власти первыми откликнулись на планы Киева мобилизовать военнообязанных беженцев @ REUTERS Tекст: Андрей Резчиков Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации.
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