Жители Приуральского района простили с двумя погибшими на СВО бойцами

В зоне проведения спецоперации погибли бойцы из Приуральского района Николай Канев и Максим Рочев. Церемонии прощания прошли в Лабытнанги и Аксарке, рассказала в соцсетях глава Большого Приуралья Марина Трескова.
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