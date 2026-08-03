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Красный Север

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Жители Приуральского района простили с двумя погибшими на СВО бойцами

Жители Приуральского района простили с двумя погибшими на СВО бойцами

В зоне проведения спецоперации погибли бойцы из Приуральского района Николай Канев и Максим Рочев. Церемонии прощания прошли в Лабытнанги и Аксарке, рассказала в соцсетях глава Большого Приуралья Марина Трескова.

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