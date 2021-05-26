Российская газета

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Суд рассмотрит иски к МЧС от потерпевших при пожаре в "Зимней вишне"

Этот центр, напомнил он, был создан в первые дни после трагедии, случившейся 25 марта 2018 года. Он объединил более 30 адвокатских образований и юридических фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова, Красноярска.

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Igara Der
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