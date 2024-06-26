120 выездов в муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» с начала года

В этом году "Поезда здоровья" совершили уже 120 поездок в различные районы Нижегородской области. Эти мобильные диагностические комплексы помогают людям получить доступ к высокотехнологичным исследованиям и консультациям профильных специалистов прямо по месту жительства.
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