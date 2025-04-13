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Царьград

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Кто и как готовил госпереворот в Сербии? Вице-премьер Вулин перечислил всех

Кто и как готовил госпереворот в Сербии? Вице-премьер Вулин перечислил всех

Кто и как готовил госпереворот в Сербии? Вице-премьер Вулин перечислил всех. Как заметил политик, основная проблема "цветных революций" - это то, что они осуществляются руками населения.

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