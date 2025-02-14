Эксперты назвали минимальную стоимость букета цветов в России

Минимальная стоимость букетов в магазинах крупных торговых сетей России начинается от 419 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.
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