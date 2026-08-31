Инвесторам рассказали о выставленных на аукцион помещениях для бизнеса в Северном Тушине

В столице прошел практический семинар о приобретении коммерческой недвижимости на городских аукционах.
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