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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Инвесторам рассказали о выставленных на аукцион помещениях для бизнеса в Северном Тушине

В столице прошел практический семинар о приобретении коммерческой недвижимости на городских аукционах.

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