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Ветеран чеченской войны попал на СВО и прошел обряд посвящения в казаки

Ветеран чеченской войны попал на СВО и прошел обряд посвящения в казаки

Ротный замполит добровольческого отряда БАРС-11 «Кубань» с позывным Виталич, прошедший вторую чеченскую войну, решил стать казаком после нескольких месяцев службы в зоне специальной военной операции (СВО).

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