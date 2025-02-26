Ветеран чеченской войны попал на СВО и прошел обряд посвящения в казаки

Ротный замполит добровольческого отряда БАРС-11 «Кубань» с позывным Виталич, прошедший вторую чеченскую войну, решил стать казаком после нескольких месяцев службы в зоне специальной военной операции (СВО).
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