Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором мож...

Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором можно управлять огромными машинами и уничтожать домаНезависимая студия FlipSwitch Games опубликовала почти час геймплея своего выживача с открытым миром War of the Worlds, который выполнен в духе «Войны миров».
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