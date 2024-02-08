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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором мож...

Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором мож...

Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором можно управлять огромными машинами и уничтожать домаНезависимая студия FlipSwitch Games опубликовала почти час геймплея своего выживача с открытым миром War of the Worlds, который выполнен в духе «Войны миров».

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