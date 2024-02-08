Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором мож...

Вышел геймплей выживача с открытым миром в духе «Войны миров», в котором можно управлять огромными машинами и уничтожать домаНезависимая студия FlipSwitch Games опубликовала почти час геймплея своего выживача с открытым миром War of the Worlds, который выполнен в духе «Войны миров».