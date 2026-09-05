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Путин — о мощах Донского: не ожидал, что это произведёт такое впечатление

Путин — о мощах Донского: не ожидал, что это произведёт такое впечатление

Глава российского государства Владимир Путин признался, что не ожидал, насколько сильное впечатление произведут на него мощи Дмитрия Донского во время посещения храма Христа Спасителя.

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